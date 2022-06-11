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Ярмоленко в запасі й останній вихід П'ятова. Склади на матч Україна – Вірменія

«Синьо-жовті» проведуть другий поєдинок нового розіграшу Ліги націй
Футбол Збірна України
14:45
Ярмоленко в запасі й останній вихід П'ятова. Склади на матч Україна – Вірменія
Андрій П'ятов / Фото - УАФ

Збірна України проведе матч другого туру Ліги націй проти Вірменії. Стартовий свисток прозвучить о 16:00 за Києву.

Головний тренер «синьо-жовтих» Олександр Петраков залишив лідера команди Андрія Ярмоленко в запасі. Олександр Зінченко зайняв позицію лівого захисника замість пристойного для збірної місця в центрі поля.

Склади команд

Місце в воротах зайняв Андрій П'ятов. Раніше він оголосив, що даний матч стане для нього останнім у збірній.

Сергій Стаднюк
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Теги

збірна Вірменії (футбол) Андрій Пятов Андрій Ярмоленко Олександр Зінченко

Коментарі 1

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11 червня 2022р. 15:05
Колись треба і закінчувати. Подякуємо бувшому полтавцю.
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