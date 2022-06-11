Відомо, в якій формі збірна України зіграє з Вірменією
Ярмоленко в запасі й останній вихід П'ятова. Склади на матч Україна – Вірменія
«Синьо-жовті» проведуть другий поєдинок нового розіграшу Ліги націй
14:45
Андрій П'ятов / Фото - УАФ
Збірна України проведе матч другого туру Ліги націй проти Вірменії. Стартовий свисток прозвучить о 16:00 за Києву.
Головний тренер «синьо-жовтих» Олександр Петраков залишив лідера команди Андрія Ярмоленко в запасі. Олександр Зінченко зайняв позицію лівого захисника замість пристойного для збірної місця в центрі поля.
Склади команд
Місце в воротах зайняв Андрій П'ятов. Раніше він оголосив, що даний матч стане для нього останнім у збірній.
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