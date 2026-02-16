Сергій Разумовський

У матчі четвертого раунду Кубка Англії Маклсфілд приймав Брентфорд, за який виступає українець Єгор Ярмолюк. Поєдинок вийшов напруженим і не надто результативним, а долю протистояння вирішив один епізод у другому таймі: захисник Маклсфілда Гіткоут зрізав м’яч у власні ворота, що й принесло гостям мінімальну перемогу з рахунком 1:0.

Ярмолюк розпочав зустріч у стартовому складі та провів на полі майже весь матч – 96 хвилин, включно з компенсованим часом. Український півзахисник був помітним у роботі з м’ячем і часто залучався до розвитку атак Брентфорда.

Після фінального свистка аналітичний портал SofaScore оцінив дії Ярмолюка в 6.2 бала. За статистикою, він віддав один ключовий пас, продемонстрував 85% точності передач, а також кілька разів якісно обігрував суперників – на його рахунку чотири вдалі обведення. Крім того, українець виграв одне повітряне єдиноборство, зробив 80 дотиків до м’яча та заробив на собі один фол, що підкреслює його активність у центральній зоні.

Завдяки цій перемозі Брентфорд пробився до 1/8 фіналу турніру, де зіграє проти Вест Гема.

Кубок Англії, 1/16 фіналу

Макклсфілд – Брентфорд 0:1

Гол: Гіткоут, 70 (автогол)

Макклсфілд: Дірнлі, Фенсом (Матесон, 72), Гіткоут, Ботвік-Джексон, Лейсі, Озборн (Джонсон, 85), Даффі, Доусон, Едмондсон, Баклі-Ріккетс (Ґейл, 68), Меллор

Брентфорд: Вальдімарссон, Кайоде, Коллінз, Піннок, Гікі, Янельт, Ярмолюк, Донован (Бентт, 90+4), Єнсен, Нелсон (Льюїс-Поттер, 61), Фуро (Уаттара, 71)

Попередження: Едмондсон (75), Доусон (84) – Янельт (21), Ярмолюк (77)