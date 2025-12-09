Сергій Разумовський

Статистичний портал Transfermarkt оновив ринкові оцінки футболістів англійської Премєр ліги, що вплинуло й на вартість низки українських гравців.

Найсуттєвіший прогрес продемонстрував центральний півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк. Оціночна вартість 21‑річного хавбека зросла одразу на 5 мільйонів євро і тепер становить 20 мільйонів. Такий стрибок свідчить про зростання ролі Ярмолюка в структурі лондонського клубу та позитивне сприйняття його перспектив на англійському ринку.

Водночас двоє українських захисників зазнали зниження вартості. Лівий оборонець Евертона Віталій Миколенко подешевшав на 3 мільйони євро й тепер оцінюється в 25 мільйонів. Універсальний футболіст Ноттінгем Форест Олександр Зінченко втратив 2 мільйони у своїй ринковій ціні – тепер його вартість, за версією Transfermarkt, становить 18 мільйонів євро. Такі корекції можуть бути повязані як із виступами клубів, так і з індивідуальною статистикою та конкуренцією на їхніх позиціях.

Окремо варто виділити ситуацію з вінгером Челсі Михайлом Мудриком. У оновленій базі Transfermarkt він наразі взагалі не має визначеної трансферної вартості. Це повязано з тим, що футболіст залишається відстороненим від змагань через звинувачення у вживанні допінгу, тож його ринковий статус фактично призупинений до завершення розгляду справи.

Ще один український легіонер, який виступає в англійському футболі, – вінгер Сандерленда Тімур Тутєров – наразі оцінюється значно скромніше. Transfermarkt визначає його вартість на рівні 250 тисяч євро. Така оцінка відображає початковий етап карєри гравця в Англії, він ще поки не дебютував за основну команду.

Раніше повідомлялося, що Рома спробує оформити перехід Ярмолюка з Брентфорда.