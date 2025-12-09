Півзахисник англійського Брентфорда та футболіст збірної України Єгор Ярмолюк може змінити чемпіонат та перебратися до італійської серії А, повідомляє Legioners.ua.

Рома виявляє інтерес до 21-річного гравця, відзначимо, що у складі римської команди вже грає український нападник Артем Довбик. За інформацією джерела, Ярмолюк розглядається як один із варіантів посилення складу команди Джан П'єро Гасперіні.

Якщо трансфер відбудеться, Єгор знову об'єднається із Довбиком, з яким раніше виступав за Дніпро-1. Цього сезону Ярмолюк взяв участь у 17 поєдинках, записавши на свій рахунок одну результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем хоче підписати хавбека збірної України.