Ярмоленко наздогнав Селезньова в історичному списку бомбардирів УПЛ
Скільки голів у чемпіонатах України вже у досвідченого вінгера?
близько 10 годин тому
Вінгер Динамо Андрій Ярмоленко відзначився голом у домашньому матчі 18-го туру чемпіонату України проти Епіцентра (4:0). 36-річний футболіст з’явився на полі по перерві, вийшовши на заміну замість Богдана Редушка на 62-й хвилині, а вже за три хвилини результативно завершив атаку киян – Ярмоленко елегантно перекинув голкіпера гостей Микиту Федотова.
Цей м’яч став для Ярмоленка п’ятим у поточному сезоні. Також він довів свій загальний показник результативності в чемпіонаті України до 117 голів, завдяки чому наздогнав Євгена Селезньова в історичному списку найкращих бомбардирів УПЛ. Лідером рейтингу залишається Максим Шацьких, у активі якого 124 забиті м’ячі.
Топ-10 найкращих бомбардирів в історії чемпіонату України
- Максим Шацьких – 124
- Сергій Ребров – 123
- Андрій Ярмоленко – 117
- Євген Селезньов – 117
- Андрій Воробей – 105
- Жуніор Мораєс – 103
- Олександр Гладкий – 99
- Олександр Гайдаш – 95
- Марко Девич – 90
- Сергій Мізін – 90
Дивіться огляд матчу Динамо – Епіцентр!
