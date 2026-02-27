Сергій Разумовський

Вінгер Динамо Андрій Ярмоленко відзначився голом у домашньому матчі 18-го туру чемпіонату України проти Епіцентра (4:0). 36-річний футболіст з’явився на полі по перерві, вийшовши на заміну замість Богдана Редушка на 62-й хвилині, а вже за три хвилини результативно завершив атаку киян – Ярмоленко елегантно перекинув голкіпера гостей Микиту Федотова.

Цей м’яч став для Ярмоленка п’ятим у поточному сезоні. Також він довів свій загальний показник результативності в чемпіонаті України до 117 голів, завдяки чому наздогнав Євгена Селезньова в історичному списку найкращих бомбардирів УПЛ. Лідером рейтингу залишається Максим Шацьких, у активі якого 124 забиті м’ячі.

Топ-10 найкращих бомбардирів в історії чемпіонату України

Максим Шацьких – 124 Сергій Ребров – 123 Андрій Ярмоленко – 117 Євген Селезньов – 117 Андрій Воробей – 105 Жуніор Мораєс – 103 Олександр Гладкий – 99 Олександр Гайдаш – 95 Марко Девич – 90 Сергій Мізін – 90

Дивіться огляд матчу Динамо – Епіцентр!