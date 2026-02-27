У поєдинку 18-го туру Української Прем'єр-ліги київське Динамо на своєму полі впевнено переграло Епіцентр із Кам'янця-Подільського з рахунком 4:0.

Незважаючи на відчутну ігрову перевагу, господарі більше ніж півгодини не могли забити у ворота суперника. Перелом настав після втручання VAR: арбітр зафіксував фол на Волошині та призначив пенальті, який холоднокровно реалізував Володимир Бражко.

Одразу після перерви Матвій Пономаренко збільшив розрив у рахунку, а пізніше оформив дубль, остаточно знявши питання переможця зустрічі.

Крапку в матчі поставив Андрій Ярмоленко — лише через кілька хвилин після виходу на заміну він ефектно обіграв голкіпера і довів рахунок до розгромного.

УПЛ. 18-й тур

Динамо – Епіцентр – 4:0

Голи: Бражко, 36 (пен.), Пономаренко, 49, 53, Ярмоленко, 65