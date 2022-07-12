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Ярославський в'їхав до України, йому хочуть вручити повістку

Все через зимове смертельне ДТП
Футбол Українська Прем'єр-ліга
17:57
Ярославський в'їхав до України, йому хочуть вручити повістку
Олександр Ярославський / Фото - ФК Металіст

Президент «Металіста» Олександр Ярославський повернувся в Україну. Він в'їхав на територію країни через пункт пропуску «Малий Березний».

У прикордонній службі не підтвердили інформацію, що бізнесмена затримали на кордоні. Як зазначили у службі, це було б протизаконно.

Однак в Офісі генпрокурора вже готують повістки для Ярославського на 18, 19, 20 липня. Він повинен пройти допит в якості свідка по справі про смертельному ДТП 9 лютого.

Джерело: Українська правда Сергій Стаднюк
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Металіст Олександр Ярославський

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