Ярославський в'їхав до України, йому хочуть вручити повістку

Все через зимове смертельне ДТП

Олександр Ярославський / Фото - ФК Металіст

Президент «Металіста» Олександр Ярославський повернувся в Україну. Він в'їхав на територію країни через пункт пропуску «Малий Березний».

У прикордонній службі не підтвердили інформацію, що бізнесмена затримали на кордоні. Як зазначили у службі, це було б протизаконно.

Однак в Офісі генпрокурора вже готують повістки для Ярославського на 18, 19, 20 липня. Він повинен пройти допит в якості свідка по справі про смертельному ДТП 9 лютого.