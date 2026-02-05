Воротар Барселони Марк-Андре тер Штеген, який наразі виступає за Жирону на правах оренди, висловився щодо травми, якої зазнав у матчі проти Овьєдо (0:1).

За підсумками обстеження у німецького голкіпера було виявлено серйозне м’язове ушкодження — надрив м’язів задньої поверхні стегна з можливим ураженням сухожиль. У п’ятницю футболіст перенесе хірургічне втручання та буде змушений пропустити кілька місяців.

Я позитивна людина. Я завжди зберігав такий настрій і проходив через усі труднощі, але нинішня ситуація особливо складна для мене. Минулого вікенду сталося найгірше — я отримав травму під час матчу. Я щойно приєднався до Жирони, де з першої хвилини мене дуже тепло прийняли. Я з нетерпінням чекав можливості стати частиною команди та допомогти досягти нашої спільної мети. Тепер моя роль змінилася, але моя підтримка залишиться незмінною. Це не просто чудова команда і тренерський штаб — це справжня сім’я. Для спортсмена найбільша радість — тренування та ігри. Мені доведеться поставити це на паузу на кілька місяців, адже я вирішив зробити операцію. Я повернуся, — написав тер Штеген у соцмережах.

Нагадаємо, тер Штеген лише нещодавно приєднався до Жирони та встиг провести за команду один матч, після чого зазнав ушкодження.