Німецький воротар Марк-Андре тер Штеген зазнав серйозної травми, повідомляє журналіст Ніл Сола. За даними джерела, у голкіпера Барселони, який виступає за Жирону на правах оренди, діагностовано розрив сухожилля ноги.

Відновлення може тривати близько двох місяців, при цьому можлива необхідність хірургічного втручання. Не виключається і повернення тер Штегена до Барселони.

За Жирону німець встиг зіграти лише два матчі. Раніше Мічел оцінив поразку Жирони від Ов’єдо.