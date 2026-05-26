Голкіпер житомирського Полісся Євгеній Волинець прокоментував минулий сезон в УПЛ. Після перемоги над львівським Рухом з рахунком 2:0, вовки вперше в історії здобули бронзові медалі національного чемпіонату.

Євген, для тебе це найвище досягнення у футбольній кар’єрі?

Так, це найкращий результат для мене. Це довгоочікуваний результат для мене. Усю кар’єру я йшов до медалей. Тричі я був четвертий. Зараз, я впевнений, ми абсолютно закономірно здобули бронзові медалі. Зараз у нас позитивні емоції, і, насправді, велике щастя, що ми зайняли третє місце.

Президент клубу Геннадій Буткевич вже заходив до вашої роздягальні?

Звичайно. Він завжди з командою. Геннадій Владиславович розказав анекдот, по традиції.

Лише одного очка не вистачило вашій команді, щоби стати срібним призером. Де його згубили?

Не можна так сказати. Чемпіонат довгий. Вважаю, що на майбутнє це для нас буде стимул, підніматися все вище та вище у таблиці.

Зараз ти не граєш через травму. Наскільки вона важка?

Травма м’язова у мене. Будемо сподіватися, що на літні збори я підійду у нормальній ігровій формі.

Який основний меседж ти хотів би передати вболівальникам Полісся?

Ми завжди хочемо, щоб наш вболівальник приходив та підтримував нашу команду. Сподіваюсь, що ми будемо отримувати ті результати, які будуть подобатися нашим прихильникам.