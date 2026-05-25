ФК «Полісся» завершив сезон УПЛ перемогою над львівським «Рухом» та вперше у своїй історії здобув бронзові медалі чемпіонату України. Підопічні Руслана Ротаня фінішували в топ-3 чемпіонату, чим гарантували собі участь у єврокубках.

Після фінального свистка на стадіоні відбулася церемонія нагородження бронзових призерів чемпіонату. До святкування долучився GGBET — офіційний спонсор ФК «Полісся», який вручив клубу сертифікат на 2 000 000 гривень підтримки.

«Вовки з неймовірним азартом вигризали своє місце серед найкращих і ми пишаємося таким результатом», — зазначив CEO GGBET Сергій Міщенко.

У GGBET також підкреслили, що якби компанія вручала нагороду за спільну роботу протягом сезону, «Полісся» точно отримало б одну з найпрестижніших відзнак. Також після матчу відбулося нагородження «Вовка сезону» — гравця, який став одним із символів команди в цьому чемпіонаті. За підсумками голосування нагороду отримав Едуард Сарапій, який упродовж сезону зробив значний внесок у результат.

Сезон-2025/26 став для «Полісся» історичним — із бронзовими медалями УПЛ, виходом у єврокубки та аншлагами на домашніх матчах у Житомирі. Упродовж чемпіонату «Полісся» залишалося серед лідерів УПЛ, а рідний стадіон у Житомирі став місцем, де по-справжньому відчувався футбольний вайб міста.

Нагадаємо, що вже в липні команда зіграє матчі кваліфікацій в Лізі конференцій.

