Павло Василенко

Український нападник Роман Яремчук, який грає за Олімпіакос з 2024 року після виступів у Бенфіці та Брюгге, продовжить свою кар'єру у Франції. Ліон зробив його пріоритетною ціллю для своєї атаки через його спортивний профіль, який подобається тренеру Паулу Фонсеці, екснаставнику донецького Шахтаря.

Помічений у Ліоні цієї неділі, український нападник, як повідомляє Footmercato, вже пройшов медичне обстеження. За інформацією джерела, все остаточно вирішено щодо його підписання в оренду без зобов'язань щодо викупу.

Якщо французький клуб вирішить оформити повноцінний трансфер Яремчука, доведеться заплатити чотири мільйони євро.

У нинішньому сезоні Яремчук провів 16 матчів на клубному рівні, в яких забив чотири голи і віддав одну результативну передачу. Трансферна вартість футболіста становить 2,5 мільйонів євро.