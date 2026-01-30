Журналіст Володимир Звєров поділився думками про трансфер нападника Олімпіакоса та збірної України Романа Яремчука.

Ці чутки мають під собою підґрунтя. Наскільки я чув, Паулу Фонсека полював за Романом Яремчуком ще минулого літа. Тобто не зараз, взимку, а ще влітку була історія про те, що Яремчук цікавий саме Фонсеці.

Тоді український форвард вирішив залишитися в Лізі чемпіонів. Бо це Ліга чемпіонів, велика вітрина, можливості. Але сталося так, що на даному етапі Яремчук мав мінімум ігрового часу в Олімпіакосі, - розповів Звєров.