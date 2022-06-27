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Йовічевіч очолить «Шахтар», але поки нічого не підписано – джерело

Вацко заявив, що у «гірників» точно буде новий тренер
Футбол Українська Прем'єр-ліга
20:19
Йовічевіч очолить «Шахтар», але поки нічого не підписано – джерело

Український журналіст Віктор Вацко заявив, що у донецького «Шахтаря» точно буде новий тренер.

«У« Шахтаря »буде новий тренер. Все виглядає так, що їм буде Ігор Йовічевіч. Але є одне, але – на момент зйомки цього випуску жоден документ не був підписаний. Поки нічого не підписано – може статися ще завгодно ».

Раніше стало відомо, які умови контракту «Шахтар» запропонував Ігора Йовічевіч.

Петро Приходько
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Теги

Ігор Йовічевіч СК Дніпро-1 Шахтар Донецьк

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