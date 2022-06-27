Йовічевича незабаром замінить екс-тренер «Дніпра-1» або колишній наставник «Динамо»
Йовічевіч очолить «Шахтар», але поки нічого не підписано – джерело
Вацко заявив, що у «гірників» точно буде новий тренер
Український журналіст Віктор Вацко заявив, що у донецького «Шахтаря» точно буде новий тренер.
«У« Шахтаря »буде новий тренер. Все виглядає так, що їм буде Ігор Йовічевіч. Але є одне, але – на момент зйомки цього випуску жоден документ не був підписаний. Поки нічого не підписано – може статися ще завгодно ».
Раніше стало відомо, які умови контракту «Шахтар» запропонував Ігора Йовічевіч.
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