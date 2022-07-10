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Йовічевіч хоче забрати в « Шахтар » лідера «Дніпра-1»

Але дніпряни вимагають чималі гроші за гравця
Футбол Українська Прем'єр-ліга
12:49
Йовічевіч хоче забрати в « Шахтар » лідера «Дніпра-1»

Ігор Йовічевіч, Який незабаром очолить донецький « Шахтар », хоче забрати з собою з « Дніпра-1 » Олександра Піхальонка, Повідомляє журналіст Ігор Бурбас в шоу « Чистий подкаст ».

Однак, за його інформацією, дніпряни хочуть зажадати від « Шахтаря » великі гроші за Піхальонка – більше 4 мільйонів євро. Ця сума може відштовхнути донецький клуб.

Цікаво, що « Шахтар » є рідним клубом для Піхальонка, « Дніпро-1 » викупив 25-річного півзахисника у « Шахтаря » рік тому.

Нагадаємо, навесні Піхальонок дебютував за збірну України.

Петро Приходько
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Теги

СК Дніпро-1 Олександр Пихаленок Шахтар Донецьк Ігор Йовічевіч

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