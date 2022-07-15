Йовічевіч хоче запросити в «Шахтар» кількох гравців «Дніпра-1»

Колишній футболіст « Шахтаря » і збірної України артем Федецкій прокоментував призначення Ігора Йовічевича на посаду головного тренера « гірників ».

- Звичайно, це буде зовсім інший « Шахтар ». Але у Йовічевіча є одна особливість - він вміє розкривати молодих футболістів і працювати з ними. Так як у нас в країні триває війна, рівень чемпіонату впаде. Тому по підбору гравців, які є в « Шахтарі », догляд легіонерів не стане великою проблемою.

Можливо, загостриться конкуренція за високі місця в УПЛ. На це буде цікаво подивитися. Для української молоді « Шахтаря » - це хороший шанс проявити себе. А Йовічевіч - саме той тренер, який вміє знаходити внутрішні резерви. Він веде себе нарівні з футболістами, це відрізняє його від інших тренерів.

Наскільки я знаю, Йовічевіч хоче запросити кількох футболістів « Дніпра-1 » в свою нову команду.