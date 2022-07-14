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Йовічевіч: «Мій футбол не дуже відрізняється від того, який ставив в «Шахтарі» Де Дзербі»

Хорват також хоче бачити агресивний контроль м'яча
Футбол Українська Прем'єр-ліга
12:38
Йовічевіч: «Мій футбол не дуже відрізняється від того, який ставив в «Шахтарі» Де Дзербі»

Новоспечений головний тренер « Шахтаря » Ігор Йовічевіч дав перше інтерв'ю на новій для себе посаді. Його цитує прес-служба « гірників ».

– Який план на цей збір?

– Звичайно, така ситуація, коли довго не було тренувань, вимагає від нас працювати ще швидше в фізіологічному і тактичному плані, щоб ми відразу познайомилися з командою, щоб відчули комунікацію і хлопці зрозуміли, які у мене техніко-тактичні вимоги. Хоча футбол не дуже відрізняється від того, що був у попереднього тренера Де Дзербі: я хочу бачити агресивний контроль м'яча і бути ще більш вертикальний, наскільки це можливо, щоб забити гол, але і без м'яча також бути агресивними. Це повинен бути не тільки стиль гри, але і спосіб життя. Ти в житті повинен мати ініціативу, взяти все в руки і гнати вперед свою мрію. Так само і на футбольному полі. Хороші хлопці не грають в футбол, тому ми повинні бути такими, як на вулиці, знаєте, « на районах », де грають спортивні « бандюгани », і ми повинні рости якомога швидше, тому що в команді багато молодих гравців. Від мене буде їм максимальну довіру, але і максимальні вимоги. І тут буде натуральна селекція – хто сприйме швидше вимоги тренера, той буде в команді, і будемо разом виконувати завдання.

– Що скажете з приводу цілей і амбіцій на цей сезон, враховуючи складність ситуації в нашій країні?

– Будемо готуватися до чемпіонату, як і всі інші, хоча вони і почали трохи раніше, тому що деякі клуби виступають в кваліфікації єврокубків. Наші хлопці грали ще місяць тому за збірні, тому для них цей період відпочинку теж був важливий. Як тренер вважаю, що відпочинок є найкращою тренуванням. Якщо більше працюєш, то це ще не означає, що краще працюєш, тому потрібно збалансувати роботу і відпочинок, щоб вийти на пік форми в той день, коли потрібно показати максимум. Для нас дуже важливо переконати футболістів, що все можливо в житті, тільки потрібно вірити в свій щоденний працю і усунути його. Це дуже важливо. Наприклад, моє его померло 15 років тому, і потрібно зловити мить праці, важкої роботи – це єдиний шлях, яким може прогресувати людина. А коли ти працюєш як індивід, колектив зростає водночас.

Раніше Йовічевіч розповів, хто увійде в його тренерський штаб в « Шахтарі ».

Петро Приходько
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Ігор Йовічевіч Шахтар Донецьк

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