Йовічевіч: «Результат із «Олександрією» не зіпсує нам настрій перед «Ляйпціґом»
Головний тренер «Шахтаря» Ігор Йовічевіч висловився з приводу втрати очок у матчі десятого туру української Прем'єр-ліги проти «Олександрії» (2:2).
Цей результат не зіпсує нам настрою. Після Ліги чемпіонів усім завжди важко, що показують «Челсі», «Атлетіко» та інші. Ми повинні мислити позитивно, зробити висновки з цього матчу й відновитися до дуже важливого поєдинку з «Ляйпціґом». Попереду гра проти топкоманди, яка перебуває на високому рівні, що й демонструє в кожній грі. На нас чекає важкий поєдинок, але за своїх уболівальників, які надаватимуть нам енергії, ми спробуємо створити диво.
Забракло одного футболіста, щоб зіграти ще краще. «Олександрія» – чудова команда, яка ускладнила нам гру. Суперник у відмінній формі, свіжий. Матч видався важким: було багато не надто гарних моментів, але ми впорались, билися й змогли перевернути гру після швидкого гола та вилучення. Ми забили два голи і були енергійними після повітряної тривоги, почали домінувати, загострювати, стабілізували гру. Однак вилучення дестабілізувало команду, і ми мали підлаштовуватися під опонента.
Протягом гри ми могли заслужити перемогу, водночас і «Олександрія» показала, що грає в гарний, небезпечний, швидкий футбол, – результат є закономірним. Мене більше турбує травма Зубкова, адже кожному тренерові хочеться, щоб усі футболісти були здоровими й готувалися до наступної гри. Він смикнув задню, і коли таке відбувається миттєво, це на довгий час і це не спазм.
Уже завтра, 2 листопада, « гірники » проведуть заключний матч групового етапу Ліги чемпіонів. За вирішальною грою можна буде стежити на нашому сайті. Онлайн-трансляція матчу « Шахтар » – «Ляйпціґ». Початок – о 19:45.
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