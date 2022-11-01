Йовічевіч: «Результат із «Олександрією» не зіпсує нам настрій перед «Ляйпціґом»

Ігор Йовічевіч / Фото - ФК Шахтар

Головний тренер «Шахтаря» Ігор Йовічевіч висловився з приводу втрати очок у матчі десятого туру української Прем'єр-ліги проти «Олександрії» (2:2).

Забракло одного футболіста, щоб зіграти ще краще. «Олександрія» – чудова команда, яка ускладнила нам гру. Суперник у відмінній формі, свіжий. Матч видався важким: було багато не надто гарних моментів, але ми впорались, билися й змогли перевернути гру після швидкого гола та вилучення. Ми забили два голи і були енергійними після повітряної тривоги, почали домінувати, загострювати, стабілізували гру. Однак вилучення дестабілізувало команду, і ми мали підлаштовуватися під опонента.



Протягом гри ми могли заслужити перемогу, водночас і «Олександрія» показала, що грає в гарний, небезпечний, швидкий футбол, – результат є закономірним. Мене більше турбує травма Зубкова, адже кожному тренерові хочеться, щоб усі футболісти були здоровими й готувалися до наступної гри. Він смикнув задню, і коли таке відбувається миттєво, це на довгий час і це не спазм.