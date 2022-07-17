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Йовічевич: «Я рік був кандидатом на пост головного тренера «Динамо»

Хорват пояснив, як прийняв пропозицію «Шахтаря»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
13:33
Йовічевич: «Я рік був кандидатом на пост головного тренера «Динамо»

Новий головний тренер «Шахтаря» Ігор Йовічевич зізнався, що ним цікавилося і київське «Динамо». Слова хорвата приводить AS:

«Відразу ж наголошу, що я б все одно повернувся в Україну, навіть якби не контракт з «Шахтарем». У мене була можливість продовжити контракт з «Дніпром». Я з Україною вже 12 років, з часів, коли грав за «Карпати». Мені завжди подобалися їхні люди. Я відчуваю себе на третину українцем, на третину хорватом і на третину іспанцем.

Дзвінок від «Шахтаря»? Це було якраз перед призупиненням змагань через вторгнення. Ми з «Дніпром» були третіми та демонстрували найкращий футбол у країні. Моя робота отримала багато позитивних відгуків, я рік був кандидатом на пост головного тренера «Динамо» і «Шахтаря».

Паралельно «Шахтар» отримав пряму путівку в груповий етап Ліги чемпіонів через серію результатів і дискваліфікацію російських команд. Я міг би повернутися в «Дніпро», активувавши пункт третього року контракту, але мені подзвонили з «Шахтаря».

Ми поговорили про це з родиною і вирішили повернутися в Україну. Це був той крок, який мені потрібен. «Шахтар» уже тринадцять років поспіль виступає в Лізі чемпіонів, став однією зі знакових команд цього турніру. Я щодня працюю з мрією послухати гімн Ліги чемпіонів».

Нагадаємо, Александр Хацкевич цікавим чином підколов Йовічевіча.

Сергій Лук'яненко
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Ігор Йовічевіч Шахтар Донецьк

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