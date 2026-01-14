Сергій Разумовський

19-річний вінгер Гільєрме Баїя став першим зимовим новачком рівненського Вереса. Бразилець перейшов до клубу на правах повноцінного трансферу з криворізького Кривбаса, про що повідомили обидва клуби.

Сторони погодили умови угоди, після чого футболіст підписав із Вересом контракт на чотири роки. Гільєрме де Хесус Ліма Баїя народився 29 квітня 2006 року в бразильському Сальвадорі, має зріст 170 см і вагу 71 кг. Підготовку проходив в академіях Інтернасьйоналя та Сантоса, а до Кривбаса приєднався у липні 2025 року.

У першій половині сезону-2025/2026 Баїя виступав за Кривбас U-19 у Національній юнацькій лізі. За цей час провів дев'ять матчів, забив три м’ячі та віддав дві результативні передачі.

Раніше син ексфорварда Мілана та Боруссії остаточно залишив Кривбас.