Сергій Разумовський

Ювентус наблизився до підписання центрального нападника Фенербахче Юссефа Ен-Несірі. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо у соцмережі X, зазначаючи, що перемовини між сторонами вже вийшли на фінальну пряму.

За інформацією джерела, клуби досягли усної домовленості щодо переходу 28-річного марокканця. Формат угоди передбачає оренду з необов’язковим правом викупу, тобто Ювентус зможе ухвалити остаточне рішення щодо повноцінного трансферу вже після певного періоду виступів форварда в Італії. Наразі туринцям залишається узгодити останні деталі безпосередньо з гравцем, після чого угода може бути формалізована.

Ен-Несірі виступає за Фенербахче з липня 2024 року. На міжнародному рівні він нещодавно разом зі збірною Марокко дістався фіналу Кубка Африки, де команда поступилася Сенегалу з рахунком 0:1.

У поточному сезоні нападник провів 36 матчів на клубному та міжнародному рівнях, у яких забив десять м’ячів і віддав одну результативну передачу.