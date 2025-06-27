Туринський Ювентус знову виявляє інтерес до центрального захисника Барселони Рональда Араухо, повідомляє видання Sport.es.

За інформацією джерела, головний тренер італійського клубу Ігор Тудор особисто зацікавлений у трансфері 26-річного уругвайського футболіста. Керівництво Ювентуса планує відновити активні переговори із каталонцями після завершення Клубного чемпіонату світу.

Раніше туринці вже робили спроби отримати Араухо в зимове трансферне вікно, коли захисник розглядав можливість виходу з Барселони. Однак згодом він продовжив угоду з клубом до 2031 року.

З 1 липня сума відступних за уругвайця становитиме 70 мільйонів євро. Минулого сезону Араухо провів за Барселону 25 матчів, відзначився двома забитими м'ячами та двома результативними передачами.

Раніше повідомлялося, що Ламін Ямаль стане новою десяткою Барселони.