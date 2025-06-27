17-річний вінгер Барселони Ламін Ямаль з наступного сезону виступатиме під 10-м ігровим номером. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Офіційно про зміну номера оголосять одразу після того, як нинішній володар десятки — Ансу Фаті — буде представлений як новий гравець французького Монако. Зазначається, що трансфер Фаті вже повністю узгоджений і очікує лише формального підтвердження від обох клубів.

Номер 10 у Барселоні має символічне значення — саме під ним із сезону 2008/2009 до 2020/2021 виступав Ліонель Мессі. Після його відходу футболку перейняв Ансу Фаті. Ламін Ямаль наразі грає під номером 19.

У минулому сезоні Ямаль провів 55 матчів за Барселону в усіх турнірах, забивши 18 голів і зробивши 25 асистів. Його контракт із клубом діє до літа 2031 року, а ринкова вартість, за даними Transfermarkt, оцінюється у 200 мільйонів євро.