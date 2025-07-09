Ювентус вирішив остаточно позбутись Влаховича
За прийнятним цінником
36 хвилин тому
Сербський нападник Ювентуса Душан Влахович більше не входить в плани керівництва клубу, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Туринці сподіваються реалізувати Влаховича на ринку, в якого наступного літа завершується контракт з клубом.
Юве розраховує виручити за серба 20 мільйонів євро.
Влахович в сезоні 2024/25 провів 44 матчі, забив 17 голів і віддав 5 результативних передач.
Душан на Transfermerkt оцінюється в 35 мільйонів євро.
Тренер Ювентуса відреагував на виліт своїх підопічних з клубного чемпіонату світу від Реала.