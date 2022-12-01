З корабля на бал. Мартінес тільки покинув збірну Бельгії, а вже готовий працювати з клубом АПЛ

Ще сьогодні тренер виступав з командою на ЧС-2022

Колишній головний тренер збірної Бельгії Роберто Мартінес підтвердив, що хоче попрацювати з клубом АПЛ, повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, тренер готовий вислухати пропозиції від клубів.

Цікаво, що ще кілька годин тому Мартінес тренував збірну Бельгії, і був близький до плей-офф ЧС-2022 з командою.

Після нічиєї з Хорватією (0:0) і вильоту Бельгії з мундіалю Мартінес заявив, що йде у відставку.

Огляд матчу Хорватія – Бельгія.