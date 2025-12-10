Головний тренер Баварії Венсан Компані прокоментував перемогу своїх підопічних у матчі шостого туру загального етапу Ліги чемпіонів проти лісабонського Спортінга (3:1). Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.

Ми з повагою поставилися до Спортінга та розуміли, наскільки небезпечним він може бути. Суперник зіграв дуже чудово. Перший тайм був зовсім непоганий, у нас був добрий ритм, але ми просто не могли забити.

Долю матчів у Лізі чемпіонів вирішують епізоди. Мені не важливо, як забиваються голи, важливо створювати загрозу і сьогодні нам це вдалося. Сьогоднішній вечір – ще один крок до виходу до наступного раунду. Рухаємось крок за кроком.