Петраков: «Я заборонив Ярмоленку грати»
Головний тренер збірної України Олександр Петраков поділився в ефірі «Головної команди» думками після розгромної перемоги в матчі Ліги націй проти Вірменії (3:0).
Я хотів грати у Лодзі, тут багато українців. Я дуже дякую всіх вболівальників, вони прийшли і підтримали. Ми грали як вдома.
Нам був потрібний забитий м’яч. Я в перерві сказав, що треба взяти на себе відповідальність і забити гол. Сьогодні забили і довели справу до кінця. Дуже дякую хлопцям, Андрію Пятову, що вийшов і зіграв. Сьогодні він зіграв дуже добре і завтра о 6 ранку вже їде.
Ярмоленко захворів. Зранку він зайшов і сказав, що готовий зіграти. Я сказав, що ні. Я заборонив йому грати і сказав, що хлопці допоможуть. Він нам ще потрібен. Однак Ярмоленко залишається на наступний матч. Вже і Соболь, і Сирота будуть готові. Все буде добре.
Миколенко зіграв три гри. Я попросив у Зінченка зіграти зліва у захисті, щоб дати Віталію відпочити. Я думав Соболь буде, але він захворів. Це після Уельсу – у нас захворіло пів команди.
Хто гратиме в наступному матчі? Я непрогнозована людина, загадковий чоловік. Подивимося, як хлопці відновляться. Зараз не можу сказати.
Нагадаємо, П'ятов завершив кар'єру в збірній, побивши унікальне досягнення Шовковського.
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