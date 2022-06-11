Петраков: «Я заборонив Ярмоленку грати»

Олександр Петраков / Фото - УАФ

Головний тренер збірної України Олександр Петраков поділився в ефірі «Головної команди» думками після розгромної перемоги в матчі Ліги націй проти Вірменії (3:0).

Нам був потрібний забитий м’яч. Я в перерві сказав, що треба взяти на себе відповідальність і забити гол. Сьогодні забили і довели справу до кінця. Дуже дякую хлопцям, Андрію Пятову, що вийшов і зіграв. Сьогодні він зіграв дуже добре і завтра о 6 ранку вже їде.

Ярмоленко захворів. Зранку він зайшов і сказав, що готовий зіграти. Я сказав, що ні. Я заборонив йому грати і сказав, що хлопці допоможуть. Він нам ще потрібен. Однак Ярмоленко залишається на наступний матч. Вже і Соболь, і Сирота будуть готові. Все буде добре.

Миколенко зіграв три гри. Я попросив у Зінченка зіграти зліва у захисті, щоб дати Віталію відпочити. Я думав Соболь буде, але він захворів. Це після Уельсу – у нас захворіло пів команди.

Хто гратиме в наступному матчі? Я непрогнозована людина, загадковий чоловік. Подивимося, як хлопці відновляться. Зараз не можу сказати.