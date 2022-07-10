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З'явився шанс, що Мессі і Роналду гратимуть в одній команді

ПСЖ зацікавився зірковим португальцем
Футбол Футбол в Європі
10:57
З'явився шанс, що Мессі і Роналду гратимуть в одній команді

ПСЖ має контакти з агентом Кріштіану Роналду Жорже Мендешем, Повідомляє португальська інсайдер Педру Алмейда в своєму Twitter.

За його інформацією, боси ПСЖ розглядають можливість залучення Роналду в команду.

Таким чином, є шанс, що Ліонель Мессі і Кріштіану Роналду проведуть в однійць команді як мінімум один сезон.

Раніше стало відомо, що Роналду не поїде з « Манчестер Юнайтед » на передсезонний збір в Бангкок, португалець хоче покинути команду.

 

Петро Приходько
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Теги

Кріштіану Роналду ПСЖ Манчестер Юнайтед

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