З'явився шанс, що Мессі і Роналду гратимуть в одній команді

ПСЖ зацікавився зірковим португальцем

ПСЖ має контакти з агентом Кріштіану Роналду Жорже Мендешем, Повідомляє португальська інсайдер Педру Алмейда в своєму Twitter.

За його інформацією, боси ПСЖ розглядають можливість залучення Роналду в команду.

Таким чином, є шанс, що Ліонель Мессі і Кріштіану Роналду проведуть в однійць команді як мінімум один сезон.

Раніше стало відомо, що Роналду не поїде з « Манчестер Юнайтед » на передсезонний збір в Бангкок, португалець хоче покинути команду.