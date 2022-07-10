Тухель не перешкоджатиме трансферу Роналду до «Челсі», але доведеться почекати
З'явився шанс, що Мессі і Роналду гратимуть в одній команді
ПСЖ зацікавився зірковим португальцем
10:57
ПСЖ має контакти з агентом Кріштіану Роналду Жорже Мендешем, Повідомляє португальська інсайдер Педру Алмейда в своєму Twitter.
За його інформацією, боси ПСЖ розглядають можливість залучення Роналду в команду.
Таким чином, є шанс, що Ліонель Мессі і Кріштіану Роналду проведуть в однійць команді як мінімум один сезон.
Раніше стало відомо, що Роналду не поїде з « Манчестер Юнайтед » на передсезонний збір в Бангкок, португалець хоче покинути команду.
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