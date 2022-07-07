«Челсі» готовий купити Роналду у МЮ
Роналду не полетить з МЮ в передсезонний тур
Майбутнє португальця в Манчестері – туманне
07 липня 22:57
Форвард «Манчестер Юнайтед» Кріштіану Роналду не полетить з командою в передсезонний тур в Бангкок, повідомляє Фабріціо Романо в своєму Twitter.
Джерело повідомляє, що в МЮ погодилися дати Роналду вихідні «в зв'язку з сімейними обставинами». Роналду вже пропустив 4 тренування МЮ після виходу з відпустки.
Раніше повідомлялося, що португалець має намір покинути «Манчестер Юнайтед» з - за того, що клуб не вийшов в Лігу чемпіонів на наступний сезон. Повідомлялося, що за Роналду готовий заплатити лондонський «Челсі».
«Баварія» від трансферу 37 - літнього португальця відмовилася.
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