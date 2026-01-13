Вінгер Динамо Владислав Кабаєв розповів про свої очікування від зимових зборів під керівництвом нового головного тренера Ігоря Костюка.

Як завжди, після відпустки ти приходиш з гарними емоціями, бачиш хлопців, яких давно не бачив після всіх цих свят. Тож з позитивними емоціями вже чекаєш, вже трохи засумував за м’ячем, за хлопцями. Чекаєш уже, що вийти на поле.

Ми спілкувалися з молодими хлопцями, коли Костюк тренував U-19 – казали, що збори нелегкі в нього. Але побачимо. Я вже не перший рік в футболі, то ж доведеться трохи потерпіти перші дні.

Мені тяжко сказати, з ким були найтяжчі збори. У всіх тренерів є своя специфіка, але найтяжче, було, мені здається, у Вернидуба. Так, багато було без м’яча. Перші дні у Григорчука в Чорноморці було теж важко. Сьогодні – не знаю, можливо, вже в Туреччині нас будете чекати багато роботи без м’яча.

Раніше бігали тест Купера – не знаю, можливо зараз він у нас теж буде. Що останнє – я думаю, в багатьох командах є тест йо-йо, це в перші дні подивитися, як ми готові. А прям такого я не назву, чесно.