Сергій Разумовський

Контрольно-дисциплінарним комітетом УАФ у вівторок, 2 грудня, було ухвалено низку рішень. Про це повідомляє пресслужба Української асоціації фуболу

Одним із них стало покарання для тренера воротарів Оболоні Дениса Шапочнікова за підсумками розгляду епізодів матчу 13-го туру української Премєр-ліги проти Шахтаря, що завершився розгромною поразкою киян з рахунком 0:6. Причиною дисциплінарних санкцій стала поведінка самого фахівця під час гри. Згідно з офіційною інформацією, член тренерського штабу Олександра Антоненка допустив використання непристойних та образливих висловлювань на адресу арбітра зустрічі, що й було зафіксовано в рапорті та додаткових матеріалах.

У заяві пресслужби УАФ зазначається, що, розглянувши матеріали щодо вилучення тренера Оболоні Дениса Шапочнікова під час поєдинку 13-го туру VBET Української Премєр-ліги сезону 2025/26 Оболонь – Шахтар, Контрольно-дисциплінарний комітет ухвалив рішення відсторонити його від участі у змаганнях на три матчі. Один із цих поєдинків буде враховано умовно, із випробувальним строком один рік, з огляду на характер порушення.

Наразі Оболонь має в активі 17 очок у турнірній таблиці Премєр-ліги. Такий доробок дозволяє столичному клубу утримувати комфортну перевагу у чотири бали над зоною перехідних матчів.

Також КДК виніс низку рішень щодо штафів для клубів УПЛ.