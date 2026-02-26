Сергій Разумовський

Півзахисник Вереса Гіоргі Куція може змінити клуб уже найближчим часом. Як повідомляє «ТаТоТаке», хавбек розглядає варіант повернення на Батьківщину — його потенційним новим місцем роботи називають грузинську Іберію.

За інформацією джерела, у разі якщо клуби досягнуть домовленості, перехід може відбутися у форматі оренди з опцією викупу. Тобто Іберія отримає можливість не лише взяти гравця на певний період, а й надалі оформити повноцінний трансфер на узгоджених умовах.

Куція виступає за Верес з липня 2024 року, а його чинний контракт із рівненським клубом розрахований до 30 червня 2027-го. У поточному сезоні Гіоргі провів 15 матчів, але результативними діями — голами чи асистами — не відзначався.

