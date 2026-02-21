Скандальний легіонер уперше заговорив про свій демарш із Вереса
Клуб дізнався про перехід футболіста із інтернету
близько 8 годин тому
22-річний вінгер Ерен Айдін у коментарі для Azerisport пояснив, чому вирішив залишити Верес, а також розповів деталі свого переходу до Зірі. Нагадаємо, 9 лютого азербайджанський клуб офіційно оголосив про підписання футболіста — раніше повідомлялося, що Айдін самовільно покинув розташування рівненського клубу.
Мій трансфер відбувся протягом одного дня. Наш головний тренер і керівництво клубу мене підтримали. Я дуже радий, що прийшов сюди. Ми підписали контракт на чотири місяці. Протягом цього часу я зроблю все можливе і постараюся показати свою найкращу гру.
Причина мого від’їзду з України... Звичайно, там існувала висока загроза для мого життя. Постійно відключали електрику, я продовжував жити в таких умовах. Я попросив у свого клубу дозвіл піти.
Вони перешкоджали всім моїм трансферам – заважали переходам, попри пропозиції з Португалії та турецької Суперліги. Я був змушений піти, не міг ігнорувати загрозу своєму життю. Небезпека дійсно була. Я покинув країну. А потім вже скрізь було закрито трансферне вікно. Дякую Зірі, клуб мене підтримав, всі мені довірилися. Я зроблю все можливе.
Айдін виступав за Верес із вересня 2025 року, а його контракт із клубом був чинний до літа 2028-го. У поточному сезоні він провів 10 матчів, у яких забив 1 гол і віддав 3 результативні передачі.
Раніше президент Вереса Іван Надєїн заявив про шантаж з боку агентів у ситуації навколо Айдіна.