22-річний вінгер Ерен Айдін у коментарі для Azerisport пояснив, чому вирішив залишити Верес, а також розповів деталі свого переходу до Зірі. Нагадаємо, 9 лютого азербайджанський клуб офіційно оголосив про підписання футболіста — раніше повідомлялося, що Айдін самовільно покинув розташування рівненського клубу.

Мій трансфер відбувся протягом одного дня. Наш головний тренер і керівництво клубу мене підтримали. Я дуже радий, що прийшов сюди. Ми підписали контракт на чотири місяці. Протягом цього часу я зроблю все можливе і постараюся показати свою найкращу гру.

Причина мого від’їзду з України... Звичайно, там існувала висока загроза для мого життя. Постійно відключали електрику, я продовжував жити в таких умовах. Я попросив у свого клубу дозвіл піти.

Вони перешкоджали всім моїм трансферам – заважали переходам, попри пропозиції з Португалії та турецької Суперліги. Я був змушений піти, не міг ігнорувати загрозу своєму життю. Небезпека дійсно була. Я покинув країну. А потім вже скрізь було закрито трансферне вікно. Дякую Зірі, клуб мене підтримав, всі мені довірилися. Я зроблю все можливе.