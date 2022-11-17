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За збірну Італії дебютував гравець 2006 року народження

Він відіграв лише один матч в кар'єрі
Футбол Футбол в Європі
17 листопада 12:28
За збірну Італії дебютував гравець 2006 року народження

Збірна Італії обіграла Албанію (3:1) в контрольному матчі.

За італійців дебютував 16-річний гравець Сімоне Пафунді. Це його лише друга гра в кар'єрі.

Він виступає за молодіжну команду «Удінезе» і в цьому сезоні не відіграв жодного матчу за дорослу команду. Втім, він став наймолодшим гравцем Італії, який дебютував за збірну.

Однак, він встиг дебютувати за «Удінезе» в минулому сезоні, вийшовши на поле в грі з «Салернітаною» (4:0).

Відзначимо, що Пафунді народився в 2006-му році.

Андрій Усмонов
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Теги

збірна Італії (футбол) Удінезе

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