Забарний носитиме лого російської компанії? ПСЖ знову «вляпався» у скандал
Контора, що потрапила під санкції РНБО, стала спонсором паризького клубу українця
близько 3 годин тому
Російська букмекерська компанія 1xBet уклала спонсорську угоду з ПСЖ. Про співпрацю оголосили через проморолик, у якому знялися кілька гравців парижан: Лі Кан Ін, Хвіча Кварацхелія, Маркіньйос, Фабіан Руїс і Вітінья.
В Україні діяльність, пов’язана з 1xBet, раніше ставала предметом судового розгляду. У березні 2023 року суд арештував 100% корпоративних прав компанії орієнтовною вартістю 30 млн гривень.
Йшлося про структуру, яку підозрювали в незаконній діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в інтернеті. Після цього 1xBet також потрапила під санкції РНБО терміном на 50 років.
