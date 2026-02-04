Сергій Разумовський

Російська букмекерська компанія 1xBet уклала спонсорську угоду з ПСЖ. Про співпрацю оголосили через проморолик, у якому знялися кілька гравців парижан: Лі Кан Ін, Хвіча Кварацхелія, Маркіньйос, Фабіан Руїс і Вітінья.

В Україні діяльність, пов’язана з 1xBet, раніше ставала предметом судового розгляду. У березні 2023 року суд арештував 100% корпоративних прав компанії орієнтовною вартістю 30 млн гривень.

Йшлося про структуру, яку підозрювали в незаконній діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в інтернеті. Після цього 1xBet також потрапила під санкції РНБО терміном на 50 років.

