Сергій Разумовський

ПСЖ офіційно повідомив про підписання 18-річного іспанського атакувального півзахисника Дро Фернандеса, який до цього належав Барселоні. Парижани представили новачка як підсилення на перспективу, розраховуючи на його розвиток у найближчі сезони та поступову інтеграцію в основну команду.

Як зазначає клуб, контракт із футболістом укладено до 2030 року. Офіційно сторони не називають суму трансферу, однак інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що угода обійшлася ПСЖ у 8 мільйонів євро. У новій команді Фернандес обрав 27-й ігровий номер, під яким і виступатиме у Франції.

Дро Фернандес приєднався до академії Барселони влітку 2023 року й доволі швидко отримав шанс проявити себе на найвищому рівні. У поточному сезоні він дебютував за першу команду каталонців, провів 5 матчів у всіх турнірах (149 хвилин) та записав на свій рахунок одну результативну передачу. Тепер молодий іспанець продовжить кар’єру в ПСЖ, де спробує закріпитися та зробити наступний крок у розвитку.

