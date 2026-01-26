Ексзахисник збірної Франції розкритикував Забарного за його гру у складі ПСЖ
Українець знову почув порцію критики
близько 1 години тому
Колишній нападник збірної Франції Крістоф Дюгаррі висловив думку, що керівництво ПСЖ припустилося помилки, зробивши ставку на захисника Іллю Забарного та голкіпера Люку Шевальє.
«Ситуацію ще можна виправити, але зараз Луїш Кампуш і Луїс Енріке розчаровані грою Забарного та Шевальє. Вони не розраховували побачити футболістів у такій формі на поточному відрізку чемпіонату. Вважаю, у клубі сподівалися на успішніший розвиток подій», — сказав Дюгаррі для Рlanetepsg.
Після 19 турів підопічні Луїса Енріке набрали 45 очок та впевнено очолюють турнірну таблицю Ліги 1, випереджаючи Ланс на два бали. У наступному турі Парі Сен-Жермен проведе виїзний матч проти Страсбурга. Зустріч запланована на 1 лютого та розпочнеться о 21:45 за київським часом.
Раніше Забарний увійшов до трійки кращих гравців ПСЖ у матчі проти Осера.
