Забарний – після перемоги над Новою Зеландією: «Моя мрія – виводити національну команду»
Захисник вийшов на поле проти Нової Зеландії з капітанською пов'язкою
12 хвилин тому
Захисник національної збірної України Ілля Забарний розповів про свої враження після другого поєдинку турніру у Торонто, у якому команда Сергія Реброва здобула перемогу над Новою Зеландією з рахунком 2:1.
«Чесно кажучи, втомився. Ми перемогли – і це важливо. Дуже приємно, коли цінують. У нас в команді всі працюють над тим, щоб хтось отримав «Лев матчу». Я вважаю, що це заслуга всієї команди.
Також футболіст розповів, що його мрія стати капітаном збірної України збулася. Забарний підсумував виступ синьо-жовтих на товариському турнірі.
«Це велика гордість. Це моя мрія – виводити національну команду. Я радий, що вона збулася вже у такому юному віці. Буду працювати ще наполегливіше, щоб допомагати команді.
Найголовніший підсумок – це виходити на матчі агресивно. Ми бачимо, як команди грають проти нас у товариських матчах – б’ються за кожен м’яч, за кожну боротьбу. Це треба взяти на урок. У нас попереду важлива кваліфікація на чемпіонат світу. Думаю, ми зробили свої висновки та будемо рухатись далі», – розповів Забарний.