Захисник національної збірної України Ілля Забарний розповів про свої враження після другого поєдинку турніру у Торонто, у якому команда Сергія Реброва здобула перемогу над Новою Зеландією з рахунком 2:1.

«Чесно кажучи, втомився. Ми перемогли – і це важливо. Дуже приємно, коли цінують. У нас в команді всі працюють над тим, щоб хтось отримав «Лев матчу». Я вважаю, що це заслуга всієї команди.

Також футболіст розповів, що його мрія стати капітаном збірної України збулася. Забарний підсумував виступ синьо-жовтих на товариському турнірі.