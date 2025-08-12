Центрбек збірної України Ілля Забарний в соцмережах попрощався з Борнмутом.

Це була подорож, яка змінила мене, шлях, сповнений викликів, перемог, поразок, віри та безмежної відданості.

Я зустрів неймовірно щирих, чудових людей. Людей, які стали для мене більше, ніж просто командою. Ми пройшли цей шлях разом, і це найцінніше з усього.

Я глибоко вдячний усім, хто підтримував мене в найсвітліші та найтемніші моменти.

Це не просто досвід. Це історія. Це спогад.

І я радий, що мав честь пройти цей шлях разом з вами.

Я вдячний всім, хто був поруч, за вашу віру, за вашу підтримку, за вашу чесність, за вашу дружбу, за ваш професіоналізм.

Особлива подяка керівництву клубу за вашу підтримку, довіру та можливість рости. За створення умов, в яких команда могла працювати, розвиватися та досягати результатів.

Всім співробітникам дякую за вашу неймовірну доброту, турботу та повагу в будь-якій ситуації. Ваша теплота робила кожен день тут кращим і яскравішим.

Нашим уболівальникам дякую за вашу любов і незмінну підтримку, як на полі, так і поза ним.

Ваші голоси, ваша енергія та пісня, яку ви створили і заспівали для мене, назавжди залишаться в моїй пам'яті.

І хоча цей розділ добіг кінця, мої побажання сім'ї AFC Bournemouth не мають меж.

Нехай все, за що ви беретеся, буде успішним.

Нехай у ваших серцях буде любов, у ваших думках - ясність, а в очах - вогонь, - написав Забарний в Instagram.