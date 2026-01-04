Забарний «привіз» пенальті, отримав жовту картку та був замінений у дербі Парижу
Команда українця здобула перемогу
близько 1 години тому
У матчі 17-го туру Ліги 1 відбулося паризьке дербі. ПСЖ на своєму стадіоні приймав ФК Париж. Зустріч завершилася перемогою господарів з рахунком 2:1.
ПСЖ вийшов вперед наприкінці першого тайму – відзначився Дезіре Дуе. Гості відігралися на 51-й хвилині. Український захисник ПСЖ Ілля Забарний порушив правила у своїй штрафній, отримав жовту картку, а арбітр призначив пенальті, який реалізував Віллем Гюббельс.
Через дві хвилини вінгер ПСЖ Усман ПСЖ вразив ворота гостей і приніс своїй команди три очки.
Відзначимо, що Забарного замінили на 70-й хвилині на Маркіньоса.
ПСЖ займає друге місце в турнірній таблиц Ліги 1, набравши 39 очок. Париж йде 15-м з 16 балами.
Ліга 1, 17-й тур
ПСЖ – Париж – 2:1
Голи: Дуе, 45, Дембеле, 53 – Гюббельс, 51 (пенальті).