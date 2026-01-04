Наставник Борнмута Андоні Іраола прокоментував емоційний матч із лондонським Арсеналом, який завершився поразкою його команди з рахунком 2:3 у рамках 20-го туру АПЛ.

«Це відчуття переслідує нас останнім часом дуже часто. Ми робимо багато правильних речей, але йдемо з поля з одним очком або взагалі без очок.

Сьогодні ми пропустили три голи від Арсенала, хоча вони не мали багато моментів. Загалом гра була досить рівною: ми були кращими в першому таймі, але Арсенал перехопив ініціативу в другому. Дуже важко забити два м’ячі у ворота Арсенала, тому залишитися в підсумку без очок — це розчарування. Нам потрібно грати бездоганно, щоб здобути хоча б один бал. Арсенал знайшов спосіб перемогти, і це дорого нам коштує.

Я залишився незадоволений арбітром. Третій гол був забитий після штрафного удару, якого насправді не було. Ми апелювали до нього, бо вважаємо, що він припустився помилки, давши фінальний свисток у той момент, коли Семеньйо володів м’ячем наприкінці гри», – сказав Іраола.