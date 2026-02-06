Український тренер Мирон Маркевич різко висловився щодо заяв президента ФІФА Джанні Інфантіно про можливість перегляду відсторонення російських збірних і клубів від міжнародних змагань.

Президент ФІФА вже не вперше дозволяє собі неадекватні заяви щодо реінтеграції країни-агресора. Про це не може навіть йтися. Провідні футбольні держави дотримуються стосовно не допуску чіткої позиції.

Бо повернення навіть юнацьких збірних росії одразу ж ставить під загрозу безпеку та цілісність змагань. Адже батьки тих же футболістів можуть бути серед тих, хто вбиває українців. Ба більше, ми є свідками геноциду українського народу.

Заяви Інфантіно, дійсно, інакше, як ганьбою не назвеш. Я запрошую президента ФІФА відвідати Україну, готовий супроводжувати його в прифронтовому Харкові, де свого часу очолював майже десять років місцевий «Металіст», який голосно заявив про себе в єврокубках.

Я доволі часто відвідую це місто-герой й вражений незламністю його мешканців. До речі, при бажанні Інфантіно буде мати змогу переконатися в що російські нелюди перетворили сусідній Куп’янськ, де також колись була боєздатна футбольна команда.

Інфантіно може відвідати й Чернігів, де після обстрілу російського агресора став непридатним стадіон. Саме там раніше проводила домашні матчі місцева «Десна», що виступала в Прем’єр-лізі. Чи побачити, яких збитків було завдано київському стадіону «Локомотив», заміській базі «Чорноморця» в Одесі. Відчути, як це жити без світла, тепла.

Те, що таке горезвісний «руській мір» чітко засвідчує катастрофічний стан стадіону в тимчасово окупованому Донецьку, який ще не так давно вважався одним з кращих в Європі. Викликають подив й твердження Інфантіно, що бан росіян є не ефективним. Я іншої точки зору. Дискваліфікація росіян є потужним засобом тиску на агресора.

Прекрасно розумію, що невдоволення Інфантіно викликане тим, що ФІФА вже тривалий час після введення санкцій не отримує величезних надходжень від російських компаній, які були спонсорами змагань під егідою цієї організації. Але ж не можна все вимірювати грошима, особливо, коли на кону найдорожче – людське життя», – сказав Маркевич в інтерв'ю Sport.ua.