Захисник Динамо Олександр Караваєв поділився очікуваннями від участі киян у кваліфікації Ліги чемпіонів та думкою про одразу чотирьох новачків УПЛ. Слова футболіста передає пресслужба клубу.

Така ситуація склалась, що ми всі розуміємо – дуже мало балів набираємо в єврокубках, рейтинг падає. Тепер навіть перше місце у чемпіонаті не гарантує прямого виходу до групового етапу Ліги чемпіонів. Тому треба зробити все, щоб пройти шлях кваліфікації й потрапити до основного етапу.

Суперником у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів буде або Жальгіріс, або Хамрун Спартанс. Про них я поки не думав, але розумію, що будь-яка команда в єврокубках сильна, бо прагне пройти далі. Є приклади, коли команди з перших раундів доходили до групового етапу, бо мали велике бажання. Легко не буде – будемо готуватися.

У наступному сезоні в УПЛ буде чотири нові команди. Цікаво подивитися, як вони виглядатимуть у Прем'єр-лізі. Вони своїм старанням і бажанням вибороли це місце за спортивним принципом – з чим я їх вітаю.