Захисник «Динамо» назвав гол у ЛЧ – одним з найбільш пам'ятних подій для себе

Костянтин Вівчаренко / Фото - ФК Динамо Київ

Захисник «Динамо» Костянтин Вівчаренко згадав дебют за першу команду в 2022 році.

- Звісно, завжди приємно бути гравцем першої команди. Однак потрібно постійно працювати та доводити, що заслуговуєш місця в основній обоймі «Динамо».

- Забити дебютний гол одразу в Лізі чемпіонів – це особливі відчуття, тим паче для захисника?

- Так, гол «Штурму» – це одна з найбільш пам'ятних подій для мене та моєї родини. Тому, звичайно, емоції переповнювали та після матчу ще довго не міг заснути..