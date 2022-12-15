Нінкович: «Динамо» – це «Барселона» Східної Європи»
Захисник «Динамо» назвав гол у ЛЧ – одним з найбільш пам'ятних подій для себе
Вівчаренко забив м'яч, який допоміг команді вийти до наступної стадії
11:02
Костянтин Вівчаренко / Фото - ФК Динамо Київ
Захисник «Динамо» Костянтин Вівчаренко згадав дебют за першу команду в 2022 році.
- Після дебюту за першу команду «Динамо» у грі проти «Фенербахче» ти казав, що майже не спав вночі через емоції. Зараз уже відчуваєш себе повноцінним гравцем основної обойми?
- Звісно, завжди приємно бути гравцем першої команди. Однак потрібно постійно працювати та доводити, що заслуговуєш місця в основній обоймі «Динамо».
- Забити дебютний гол одразу в Лізі чемпіонів – це особливі відчуття, тим паче для захисника?
- Так, гол «Штурму» – це одна з найбільш пам'ятних подій для мене та моєї родини. Тому, звичайно, емоції переповнювали та після матчу ще довго не міг заснути..
Вівчаренко також поділився думками про вихід молодіжної збірної України на Євро-2023.
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