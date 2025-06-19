Центральний захисник київського Динамо Олександр Сирота, який відіграв сезон 2024/25 у чемпіонаті Ізраїлю, не планує повертатися до України.

25-річний гравець провів минулу кампанію у складі хайфського Маккабі на правах оренди. Дія договору між українським та ізраїльським клубом завершується 30 червня, після чого Сирота має повернутися до розташування Динамо.

Проте, як повідомляє Sport5.co.il, сам футболіст не має наміру повертатися до Києва і прагне продовжити кар'єру в Ізраїлі. Згідно з умовами оренди, Маккабі має пріоритетне право викупу гравця, але заплатити необхідні 1,5 мільйона євро клуб не в змозі.

Ізраїльська сторона сподівається, що захисник продовжить контракт із Динамо, після чого знову перейде до Маккабі на правах оренди. Сам Сирота задоволений ситуацією і хоче залишитися в Хайфі.

Майбутнє гравця тепер залежить від рішення київського клубу — в Динамо на нього не розраховують, проте хотіли б продати футболіста, а не знову віддавати його в оренду.

Раніше визначився потенційний суперник Динамо в кваліфікації до Ліги чемпіонів.