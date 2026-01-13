Захисник Динамо Костянтин Вівчаренко розповів про свою відпустку та налаштування на перші збори під керівництвом Ігоря Костюка. Слова футболіста передає пресслужба клубу.

Звісно, відпочинок був дуже хорошим, адже відпустка тривала майже місяць. Набралися сил і, вважаю, готові знову працювати.

Найважливіше у медобстеженні? Напевно, УЗД серця, адже це мотор нашого організму. До офтальмолога найбільше боюся заходити. Коли він розпилює якусь речовину в око, це не дуже приємно. А все решта – звична практика.

Чи готовий до першого тренування? Думаю, так, адже під час відпустки кожен працював індивідуально, ми мали програму.