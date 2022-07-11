Захисник «Динамо» попрощався із закордонним клубом

Однак бразилець не бажає повертатися до киян

Сідклей / Фото - ФК Динамо Київ

Захисник «Динамо» Сідклей покинув ПАОК. У своєму Instagram бразилець попрощався з грецьким клубом.

Сідклей виступав за ПАОК на правах оренди. Його контракт з «Динамо» триває до літа наступного року.

Але, за інформацією UOL Esporte, Бразилець хоче скористатися правилом FIFA і призупинити угоду з киянами. В такому випадку, «біло-сині» втратять футболіста.

Раніше повідомлялося, що «Динамо» не вдалося домовитися з Андрієм Ярмоленком про контракт.