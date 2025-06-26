Сергій Стаднюк

Захисник Динамо Олександр Караваєв відповів на запитання щодо своєї медійності та про «стару» і «нову» школу в футболі. Слова футболіста передає пресслужба киян.

❓ Коли повернете свою сторінку в Інстаграм?

💬 Навіть не думав про це. Коли був Інстаграм, постив там одне фото на кілька місяців. Не бачу у цьому сенсу. Коли ти гравець «Динамо» та збірної України, ти популярний, але у мене немає бажання робити хайп, бути медійним. Звісно, приємно, коли запрошують на передачі, інтерв’ю, але самому кудись проситися не хочеться.

У мене немає бажання робити хайп, бути медійним. Олександр Караваєв

❓ Ви встигли зіграти у різні футбольні епохи – до VAR та після, за тренерів різних стилів. Яку добу футболу ви вважаєте найбільш живою для гравця?

💬 Післяфутбольну епоху, коли починається відновлення, сауна, масаж, басейн, вітаміни тощо 😄.

Також Караваєв підбив підсумки минулого сезону.