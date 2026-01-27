Захисник Динамо Тарас Михавко розповів, як ухвалював рішення щодо продовження контракту до 2030 року. Слова футболіста передає пресслужба клубу.

Мені запропонували контракт, і я поїхав у відпустку. Під час відпустки я відпочивав і не надто думав про це, а вже наприкінці, коли їхав до Києва, ми обговорили деталі. Я приїхав у Київ, і вже на наступний день підписав контракт. Тому нічого не було затягнуто.

Я подивився на це з позитивом. Звичайно, я радий, і мені дуже приємно, що керівництво клубу вірить у мене й довіряє мені, запропонувавши новий контракт. Повторюся ще раз, я дуже задоволений.