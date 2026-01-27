Захисник Динамо Тарас Михавко прокоментував порівняння зі своїм колегою по амплуа Іллею Забарним і відповів, чи бачить між ними спільні риси. Слова футболіста передає пресслужба клубу.

Ні в чому поки що не переважаю. Звичайно, хотілося б бути таким, як Ілля. І в кар’єрному рості, і як людина він дуже хороший, але на даний момент я не можу сказати, що я в чомусь переважаю його, тому що він грає на найвищому рівні, і дійсно до нього ще рости й рости. Тому не можу сказати, що в чомусь я сильніший, ніж він.

Я не можу так сказати. Хто такі робить порівняння – то я не знаю, їх треба питати, але я не можу сказати, що я… Можливо, в чомусь і схожі, але мені здається, що він набагато сильніший на даний момент і набагато зріліший, тому я не можу сказати, що я… Мені, звісно, подобається, як він грає і я за ним слідкую, тому й кажу: до нього ще рости й рости.